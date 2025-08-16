صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن آ زاد ی پر کبڈی میچ ،منڈی بہائوالدین کلب نے جیت لیا

  • گوجرانوالہ
جشن آ زاد ی پر کبڈی میچ ،منڈی بہائوالدین کلب نے جیت لیا

پھالیہ (نامہ نگار )میونسپل کمیٹی پھالیہ اور تحصیل انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن آزادی معرکہ حق کے موقع پر کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

پھالیہ کبڈی کلب اور منڈی بہاوالدین کبڈی کلب کے درمیان سنسنی خیز اور کانٹے دار مقابلہ ہوا ،مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی ناصر بوسال، ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود رانجھا تھے ، اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل، صدر پھالیہ بار ظہیر تارڑ بھی موجود تھے ۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد منڈی بہائوالدین کبڈی کلب نے 49-47 سے جیت لیا ۔مہمان خصوصی ناصر بوسال ،خالد محمود رانجھا اور اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل نے جیتنے والی ٹیم کو50 ہزار روپے انعام اور ٹرافی دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

جاری اور زیر التواترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنیکی ہدایات

چہلم امام حسینؓ پرمیلسی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

جشن آزادی میں پی اے ایف ریٹائرڈ کمیونٹی کی بھرپور شمولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن