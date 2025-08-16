صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

  • گوجرانوالہ
متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشن آزادی کے سلسلے میں متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ کے زیر اہتمام سرکلر روڈ پر شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔

 کانفرنس کی صدارت جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ انجینئر اعجاز نصر نے کی۔تقریب میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر حافظ عبدالرؤف، صدر شعبہ خدمتِ خلق شفیق الرحمن وڑائچ، صدر سیالکوٹ خالد چیمہ اور نائب صدر خالد جٹ سمیت دیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

ترقی کیلئے بجلی و گیس کے نرخ کم کئے جائیں :لیاقت بلوچ

علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور: راغب نعیمی

ہمیں دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا:ہشام الٰہی

شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن