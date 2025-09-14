ڈسکہ :صفائی کے ناقص انتظامات ،جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں صفائی کے ناقص انتظامات ،ویسٹ مینجمنٹ کمپنی مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ،جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ،ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسر وں کے نا مناسب رویہ سے شہریوں کے ساتھ ساتھ سینٹری ورکر بھی پریشان ،شہریوں نے صوبائی وزیر بلدیات سے نظام درست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکر صبح دیر سے ڈیوٹیوں پر آتے ہیں ہر گلی سڑک کے باہر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہو تے ہیں سکول و کالجز کے طلبا و طالبات اسی کوڑے اور کچرے کے بد بو دار ڈھیروں سے گزر کر تعلیم حاصل کر تے ہیں،دن میں 2بجے سے قبل ہی سینٹری ورکر آدھا کام چھوڑ چھاڑ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں جب اس ضمن میں سینٹری ورکروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کیا کریں ہمیں 2ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں ہم گھر کا نظام کیسے چلائیں جبکہ سپر وائزر اور مینجمنٹ کا عملہ تنخواہوں کو رو کے بیٹھا ہے انہوں نے الزام عائد کیا کہ سپر وائزر مرضی سے کام لیتے ہیں ڈسکہ کلاں و دیگر علاقوں کے سپر وائزر ،سیاسی اور بااثر لوگوں کے ڈیروں حویلیوں اور گھروں میں صفائیاں کراتے ہیں ۔