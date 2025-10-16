صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:60 سے زائدعارضی تجاوزات کا خاتمہ ، گرانفروشی پر جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات:60 سے زائدعارضی تجاوزات کا خاتمہ ، گرانفروشی پر جرمانے

گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کے حکم پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کی ہدایت کی روشنی میں، پیرا فورس گجرات کی ٹیم، انفورسمنٹ آفیسر عرفان بھٹی کی قیادت میں جلالپور صوبتیاں، فتح پور اور جلالپور جٹاں میں انسپکشنز اور انفورسمنٹ آپریشنز سرانجام دئیے ۔

آپریشن کے دوران تجاوزات کرنے والے دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو سخت وارننگز جاری کی گئیں۔اوورچارجنگ پر متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کئے گئے ،60 سے زائد عارضی تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں ڈائیلسز مشینیں خراب، مریض پریشان

کمشنر فیصل آباد کا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اے سی کمالیہ کی کارروائیاں، ناجائز منافع خوروں پر جرمانے

جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب

جڑانوالہ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات تیز

موسمی بیماریاں ، نزلہ، کھانسی،بخار کے مریضوں میں اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن