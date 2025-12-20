صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او کا دورہ حافظ آ باد ، امن کمیٹی ممبران سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
آرپی او کا دورہ حافظ آ باد ، امن کمیٹی ممبران سے ملاقات

عارف شہید پو لیس لائنز میں یاد گار شہدا پر حاضری ‘ پو لیس افسروں کیساتھ میٹنگ

حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا دورہ کیا اور ڈی پی او آفس میں امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہیں جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ بیرسٹر وسیم الحسن نقوی، انچارج سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی راناخالد محمود ودیگرممبر ان نے شہرکے مسائل سے آگاہ کیا۔ قبل ازیں عارف شہید پولیس لائنز حافظ آباد آمد پر پولیس کے چا ق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او نے یادگارِ شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔بعد ازاں آر پی او نے شہدا پولیس کی فیملیز سے ملاقات کی، انہیں درپیش مسائل دریافت کیے اور شہدا کی فیملیز میں تحائف تقسیم کئے ۔ آر پی او گوجرانوالہ نے ڈی پی او آفس میں علما و مشائخ، انجمن تاجران اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندگان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔آر پی او نے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں ضلع بھر میں جرائم کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں آر پی او نے میثاق سینٹر اور ڈی پی او آفس میں زیرِ تعمیر سیف سٹی پراجیکٹ کا معائنہ کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر پلانٹس کے فلٹر تبدیل نہ صفائی ، پانی مضر صحت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

96فیصد کوریج کے ساتھ پولیو مہم کا آخری رائونڈ مکمل

شہری آگاہی اور سماجی شمولیت پر مبنی سیمینار کا انعقاد

نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن