صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری سہولیات کی عدم دستیابی کی شکایات کیلئے ہیلپ لائن قائم

  • گوجرانوالہ
شہری سہولیات کی عدم دستیابی کی شکایات کیلئے ہیلپ لائن قائم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحصیل انتظامیہ پسرور نے شہری سہولیات کی عدم دستیابی کی شکایت درج کرانے کیلئے ہیلپ لا ئن کا اعلان کر دیا ۔

 کھلے یا ٹوٹے ہوئے مین ہولز، نالوں کی ٹوٹی یا غائب سلیب، بغیر سلیب کے کھلے نالے ، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور آوارہ کتوں سے متعلق شکایا ت تصاویر کے ساتھ 03078861045 پر درج کر ا سکتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی پسرور کے مطابق شکایات پر فوری کارروائی ممکن بنائی جا ئیگی ۔ تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا، حادثات سے بچاؤ اور شہر کو صاف، محفوظ اور منظم بنانا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

وکلا کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش کر ینگے ،فیصل راٹھور

سپیکر اسمبلی کی قیادت میں وفد کا مالدیپ کا دورہ، اہم ملاقاتیں

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

امریکہ اور پاکستان کا سٹیم تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن