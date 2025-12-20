صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد ریلوے جنکشن کی مرمت کیلئے فنڈز جاری ،جلد مرمت کا آغاز

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد ریلوے جنکشن کی مرمت کیلئے فنڈز جاری ،جلد مرمت کا آغاز

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اے جی ایم ریلوے محمد یوسف کا وزیرآباد ریلوے سٹیشن کا دورہ، مسافروں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔

سٹیشن ماسٹر اطہر منیر بٹ، ایس ایچ او عمار گجر اور دیگر عملہ بھی ہمراہ تھا۔اے جی ایم نے سٹیشن کے خستہ حال ویٹنگ روم، ٹوٹ پھوٹ کا شکار پلیٹ فارمز، زنگ آلود چھتوں  کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وزیرآباد جنکشن کو طویل عرصے سے فنڈز نہ ملنے پر افسوس کا اظہار کیا ۔ محمد یوسف نے بتایا کہ پاکستان بھر کے متعدد ریلوے سٹیشنز کی مرمت کیلئے فنڈز جاری کر دئیے گئے ہیں جن میں وزیرآباد ریلوے جنکشن بھی شامل ہے ،جلد مرمتی کاموں کا آغاز ہوگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

جھنگ: ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس،22 کیسز پیش

ٹو بہ :پولیو مہم، 4 لاکھ 34 ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے

مسنگ مین ہولز کور کرنے کیلئے واسا کی کوئیک رسپانس فورس قائم

جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیاگیا،مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن