صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی کار شو رومز کیخلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
غیر قانونی کار شو رومز کیخلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ

بھکاریوں کو کرایہ پر جگہ دینے ، سہولت کاروں کیخلاف بھی کارروا ئی کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوارڈی نیشن کمیٹی کا ماہانہ جائزہ اجلاس چیئرمین وڈپٹی کمشنر نوید احمد اور چیئرمین کرنل عبدالستار (پاک آرمی) کی زیر صدارت ہوا ۔ ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ، اسسٹنٹ کمشنرز، ایف بی آر، کسٹمز، ٹریفک پولیس، موٹروے پولیس، ہائی ویز پولیس، چیف آفیسرز میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹیز، سول ڈیفنس، گیپکو، انڈسٹریز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سمیت دیگر محکموں کے نمائندہ افسروں نے فورم کو ماہانہ کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ریڑھیوں کی روڈ زسے مخصوص ریڑھی بازاروں میں منتقلی، سروس روڈز اورجی ٹی روڈ پر قائم غیرقانونی کار شو رومز کیخلاف کارروائیوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور کرنل عبدالستار نے کہا کہ بھکاریوں کو کرایہ پر جگہ دینے والوں اور سہولت کاری کرنے والوں کیخلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اوور لوڈنگ گاڑیوں، ٹرکوں، ڈمپرز، رکشوں کو موقع پر آف لوڈ کیا جائے گا اور مقدمات درج کئے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

وکلا کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش کر ینگے ،فیصل راٹھور

سپیکر اسمبلی کی قیادت میں وفد کا مالدیپ کا دورہ، اہم ملاقاتیں

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

امریکہ اور پاکستان کا سٹیم تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن