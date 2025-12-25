صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

  • گوجرانوالہ
کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

ریاض ، اویس ، سعید اور اسامہ پر ڈنڈوں سے وار ، ہسپتال منتقل ،اہلکار لقمان معطل

کامونکے (نامہ نگار )گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین نے پرائیویٹ افراد کی مدد سے ڈنڈوں کے وار کرکے دکاندار اور اس کے بھتیجوں کو شدید زخمی کردیا۔ گزشتہ روز سبزی منڈی روڈ پر ریاض اور اس کے بھتیجے اپنی کھلونوں کی دکان پر تھے کہ جی ڈبلیو ایم سی کے اہلکار رانا لقمان نے انہیں صفائی ٹیکس کی رسید دی۔ محمد ریاض کے بھتیجے اویس نے کہا کہ وہ صفائی خود کر اتے ہیں جس پر تلخ کلامی ہوئی۔ رانا لقمان نے فون کرکے جی ڈبلیو ایم سی کے سپر وائزر قاسم اور 10سے زائد پرائیویٹ افراد کو بلایا اور ڈنڈوں سے حملہ کرکے محمد ریاض، بھتیجوں اویس، سعید اور اسامہ کو شدید زخمی کردیا، زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر محمد ریاض کو ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کردیا گیا۔ جی ڈبلیو ایم سی کے پراجیکٹ ہیڈ محمد احتشام کا کہنا ہے کہ رانا لقمان کو معطل کرکے انکوائری شروع کردی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

احسان علی جمالی کا منڈی ٹاؤن میں قائم کرسمس بازار کا دورہ

ڈی سی میانوالی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،حاضری چیک

صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن