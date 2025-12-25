سیالکوٹ:کرسمس پر 1497 پولیس آفیسر اور کانسٹیبل ڈیوٹی سرانجام دیں گے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ضلعی پولیس نے کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی پلان جار ی کردیا، 434 پروگراموں میں 1497 پولیس آفیسر اور کانسٹیبل ڈیوٹی سرانجام دیں گے ۔16 مقامات پر ناکے لگائے جائینگے ، ٹریفک کو رواں رکھنے کیلئے 135 وارڈن ڈیوٹی سرانجام دینگے ۔
ضلعی پولیس نے کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی پلان جار ی کردیا، 434 پروگراموں میں 1497 پولیس آفیسر اور کانسٹیبل ڈیوٹی سرانجام دیں گے ۔16 مقامات پر ناکے لگائے جائینگے ، ٹریفک کو رواں رکھنے کیلئے 135 وارڈن ڈیوٹی سرانجام دینگے ۔