انتظامیہ ، ہائی وے کی مبینہ غفلت ،نوجوان جان کی بازی ہار گیا
موٹر سائیکل سوار میاں شاویز رات کی تاریکی میں گرے سائن سے بورڈ سے ٹکرا گیا
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)مقامی انتظامیہ، پنجاب ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کی مبینہ غفلت سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا ۔ چنیوٹ موڑ پر لگا سائن بورڈ کئی روز سے گر کر مین سڑک پر پڑا تھا ،شہریوں اور صحافیوں نے نشاندہی بھی کی لیکن حسب روایت کسی محکمے نے بھی توجہ نہیں دی ،گزشتہ شب انتظامیہ نے رات کی تاریکی میں بورڈ کو مرمت کر انا شروع کر دیا اور حفاظتی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان سائن بورڈ سے ٹکرا گئے جس سے ٹبہ شاہ بہلول کا رہائشی میاں شاہ ویز زندگی کی بازی ہار گیا جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال بھجوا دیا گیا، اس حادثے کے کچھ دیر بعد اسی بورڈ سے ٹکرا کر ایک ٹرک بھی الٹ گیا جس سے ڈرائیور اور کلینر بھی زخمی ہوگئے ۔