صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں میں ڈاکو راج، ہیڈ کانسٹیبل سمیت2افراد لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں میں ڈاکو راج، ہیڈ کانسٹیبل سمیت2افراد لٹ گئے

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )علاقہ نوشہرہ ورکاں میں ڈاکو راج، ہیڈ کانسٹیبل سمیت2افراد لٹ گئے ۔

نواحی گاؤں ڈھلہ شریف کا رہائشی ہیڈ کانسٹیبل جمشید ڈیوٹی کر کے موٹر سائیکل پر گاؤں جا رہا تھا کہ بھڑ چوک کے قریب موٹر سائیکل سوار 3ڈاکوؤں نے روک کر پرس چھین لیا جس میں 18ہزار روپے ، قومی شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات تھیں جبکہ ہیلمٹ بھی لے گئے۔کچھ ہی فاصلے پر اجنیانوالہ کے رہائشی ملک اصغر اور اسکے بیٹے منیب الرحمن سے ڈاکوؤں نے60ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا اور فرار ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل