صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلال چودھری کی انسپکٹر ارسلان باری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت

  • فیصل آباد
طلال چودھری کی انسپکٹر ارسلان باری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سابق ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا انسپکٹر ارسلان باری سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیلئے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔

وفاقی وزیر مملکت نے انسپکٹر ارسلان باری کی والدہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر مرحومہ کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ اہلِ خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل