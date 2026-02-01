صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہا ئوالدین:ڈپٹی کمشنر کا پوسٹ گریجوایٹ کالج فار ویمن کا دورہ

  • گوجرانوالہ
منڈی بہا ئوالدین:ڈپٹی کمشنر کا پوسٹ گریجوایٹ کالج فار ویمن کا دورہ

منڈی بہا ئوالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر نے پوسٹ گریجوایٹ کالج فار ویمن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تعلیمی سہولیات، تدریسی ماحول اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔

 ڈپٹی کمشنر نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور طالبات سے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے سوالات بھی کئے ۔ڈپٹی کمشنر کو ادارے کی مجموعی کارکردگی، درپیش مسائل اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں سہولیات کی بہتری کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل