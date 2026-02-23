صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی رہنمائوں کی حلف برداری تقریب

  • گوجرانوالہ
جماعت اسلامی رہنمائوں کی حلف برداری تقریب

گجرات (نامہ نگار )جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر انصردھول ایڈووکیٹ کی زیرصدارت اسلامک سنٹرگجرات میں حلف برداری تقریب کااہتمام کیاگیا ۔

جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے خصوصی شرکت کی، اس موقع سٹی کے نومنتخب امیر راجہ نعیم خاور نے نئی ذمہ داریوں کاحلف اٹھایا اورکارکنان کے اعتماد پرشکریہ ادا کیا اورشہرمیں مثبت کردارادا کرنے کے عزم کااعادہ کیا،امیرصوبہ نے راجہ نعیم خاورکونئی ذمہ داریاں سنبھالنے پرمبارکباد پیش کی اوردعائے استقامت کرائی تقریب میں صدر الخدمت فاونڈیشن ضلع گجرات ڈاکٹر خالد محمود ثاقب،سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ضلع گجرات رانا عمر صدیق، امجد یوسف ودیگرمعززینِ شہر نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ