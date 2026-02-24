صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

ملتان (خصوصی رپورٹر)بہائالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبۂ عربی کے زیر اہتمام جامعہ کے مختلف شعبہ جات کے درمیان مقابلۂ حسنِ قرأت و حسنِ نعت منعقد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب تھے۔۔

 جبکہ مہمانان اعزاز میں مختلف فیکلٹیز کی ڈینز اور اساتذہ شریک ہوئیں۔ مقررین نے قرآن کریم سے وابستگی کی اہمیت اور نعت رسول مقبول ؐ کی روحانی تاثیر پر روشنی ڈالتے ہوئے ایسی سرگرمیوں کو تعلیمی ماحول کے لیے مفید قرار دیا۔مقابلۂ حسنِ قرأت میں ججز نے تجوید، صوتی حسن اور ادائیگی کی بنیاد پر نتائج مرتب کیے ۔ شعبۂ عربی کے طالب علم حافظ محمد وقاص نے پہلی، احتشام نے دوسری جبکہ حافظ حماد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حسنِ نعت کے مقابلے میں طلحہ سعید اول، عباد عالم دوم اور لائبہ شفیق سوم قرار پائیں۔ تقریب کے اختتام پر کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔

 

