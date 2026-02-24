صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوٹیفکیشن سکیمز ،معیار اورڈیزائن پر سمجھوتا نہیں ہوگا : کمشنر

  • گوجرانوالہ
بیوٹیفکیشن سکیمز ،معیار اورڈیزائن پر سمجھوتا نہیں ہوگا : کمشنر

سکیمیں صرف آ رائشی منصوبے نہیں ، شہریوں کا معیار زندگی بلند ہوگا :نو ید حیدر

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ بیوٹیفکیشن سکیمز میں معیار اورڈیزائن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، 15 اپریل کی مقررہ ڈیڈ لائن ہر صورت پوری کی جائے گی اور تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ شہر کی بڑے پیمانے پر جاری ترقیاتی و خوبصورتی مہم کو عالمی معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،اسسٹنٹ کمشنر جنرل محمد عامر ،اے سی ریونیو محمد فرقان ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبد الر ئوف ،سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن قیصر امین،اربن یونٹ، نیسپاک کے علا و ہ ٹھیکیداروں نے شرکت کی۔

کمشنر آفس میں منعقد اجلاس کے دوران شہر کے داخلی راستوں، گرین بیلٹس، سٹریٹ سکیپس، سرکاری عمارتوں اور اہم چوراہوں کی تزئین و آرائش سے متعلق اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے واضح کیا کہ بیوٹیفکیشن سکیمز صرف آرائشی منصوبے نہیں بلکہ شہریوں کے معیارِ زندگی، ٹریفک کے بہاؤ، ماحولیات اور مثبت شہری تاثر کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ٹھیکیدار اور محکمے کام کی رفتار اور معیار دونوں میں توازن برقرار رکھیں۔ناقص میٹریل یا غیر معیاری کاریگری کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے یقین دہانی کرائی کہ فیلڈ میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے اور جہاں کہیں بھی کام میں سستی یا معیار میں کمی پائی گئی، وہاں فوری ایکشن لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس