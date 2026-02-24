صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

  • سرگودھا
ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا کے ماہر تعلیم شاعروادیب 178 کتب کے مصنف چیف وارڈن سول ڈیفنس ختم نبوت کے داعی پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم کو تاریخ ساز نماز جنازہ ادا کر کے قومی پرچم کے سائے تلے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر سرگودھا کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔

تفصیل کے مطابق ماہر تعلیم شاعرو ادیب، ختم نبوت کے داعی،چیف وارڈن سول ڈیفنس سرگودھا،فخر سرگودھا، 178 کتب کے مصنف ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم ایک روز قبل 71 سال کی عمر میں مختصر علالت کے باعث دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے کو مرکزی عید گاہ میں تاریخ ساز نماز جنازہ ادا کر کے قومی پرچم کے سائے تلے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخاک کر دیا گیا اس موقع پر سرگودھا کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔مرحوم کی نماز جنازہ ان کے حقیقی بھائی مرزا عبدالسلام نے پڑھائی جس میں ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے افسران،شہری دفاع کے افسران و جوانوں، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب،اتحاد علماء کے اراکین، وکلاء، تاجران، علماء معززین اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں شہریوں نے شرکت کر کے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لئے صبروجمیل کی دعا کی جن کے ایصال ثواب کے لئے آج منگل کے روز واپڈا کالونی گروانڈ اقبال کالونی میں خصوصی اجتماع ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : ٹوٹے ڈھکن، کھلے گٹر شہریوں کیلئے خطرہ

سمبڑیال : نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ قائم، گزرنا محال

وزیر اعلیٰ کی کوآرڈی نیٹر سائرہ افضل اور ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار کا دورہ

بیوٹیفکیشن سکیمز ،معیار اورڈیزائن پر سمجھوتا نہیں ہوگا : کمشنر

رمضان میں عوامی ریلیف کے اقدامات تیز کر دئیے : ڈپٹی کمشنر

سرگودھاروڈپر نکاسی آب کیلئے نالے کی تعمیر کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس