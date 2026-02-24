صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

  • سرگودھا
رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے سلسلہ میں اہم اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ایڈیشنل ڈائر یکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلا م، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس جاوید سرور، اسسٹنٹ ڈائر یکٹر ایگر یکلچر اکنامک مارکیٹنگ منیر احمد نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی سرگرمیوں، رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اجلاس سے ڈپٹی کمشنر نے خطاب کر تے ہو ئے کہا کہ پیرا فورس کے افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اشیاء خوردونوش کے حکومتی نر خنا مہ پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنا ئیں۔

 اور مصنوعی مہنگائی پیدا کر نے والے عناصر کے خلاف سخت قانو نی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کے افسران کو ہدایت کی کہ سبزی و فروٹ کے علاؤہ مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کے تما م بنیادی آئٹمز کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنا یا جا ئے ۔اسد عباس مگسی نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سہولت بازار میں بھی سبزی،فروٹ، گوشت، آٹا اور دیگر اشیاء خوردونوش کی بلا تعطل سپلائی اور نگہبان رمضان دستر خوان پر شہریوں کی افطاری کیلئے بہترین انتظامات کو یقینی بنا یا جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایک کلو کے نام پر 900 گرام برائلر کی فروخت

ستھرا پنجاب پروگرام:ناقص صفائی پر جرمانے ،کارروائی کا حکم

جی سی یونیورسٹی میں نئے داخلی راستوں ، رابطہ سڑک کا افتتاح

سیوریج واٹر کے بہاؤ کے لیے مین چینلز کی بحالی کا حکم

ڈپٹی کمشنرعمر عباس میلہ کا تعلیم و صحت کے اداروں کا معائنہ

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس