صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کریک ڈاؤن پر تبادلہ خیال

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کریک ڈاؤن پر تبادلہ خیال

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرِ صدارت ڈائریکٹر اوگرا لاہور ریجن حماد پیرزادہ، میاں عبدالرؤف، ڈائریکٹر ایکسپلوسِوز، جواد جمیل، ڈائریکٹر اوگرا، طاہر جاوید، سول ڈیفنس آفیسر اور پیرا فورس حکام کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں ایس ڈی ای او پیرا فورس سٹی راشد علی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں گوجرانوالہ میں غیر قانونی اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈرز، باوزرز اور ٹینکس تیار کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن آپریشن کی حکمتِ عملی بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ، اوگرا، ایکسپلوسیوز، سول ڈیفنس، پیرا فورس اور دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون سے مشترکہ انسپکشن اور کارروائیاں عمل میں لائے گی۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور اوگرا حکام نے واضح کیا کہ غیر معیاری اور خطرناک ایل پی جی سلنڈرز عوامی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ ہے۔

 ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی، فیکٹریوں کی سیلنگ، مشینری کی ضبطگی اور مقدمات کے اندراج سمیت تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے ضلعی انتظامیہ اور پیرا فورس کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی تاکہ شہر میں محفوظ اور معیاری ایل پی جی آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ