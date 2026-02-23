صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں باپ ، بہنوں کوتشددکانشانہ بنانے پر ملزم گرفتار،مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ماں باپ اور بہنوں کوتشددکانشانہ بنانے پر ملزم گرفتار،بی مقدمہ درج کرلیاگیا۔

 موضع اوٹھیاں کے بوٹا نے پولیس کودرخواست دی کہ اس کا بیٹا مدثر گھر آیا اور آتے ہی اس نے اسکے ساتھ جھگڑا کرناشروع کردیا اس کی بیوی اور بیٹیاں چھڑوانے کیلئے آگے بڑھی تو ملزم نے انہیں بھی تشددکانشانہ بناناڈالا ملزم مدثر نے اپنی ایک بہن کا ہاتھ دروازے میں دیکر بند کردیا جس سے اسکی دو انگلیاں زخمی ہوگئیں پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ۔

 

