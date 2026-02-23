صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی کا نگہبان دسترخوان کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی کا نگہبان دسترخوان کاجائزہ

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز گوجرانوالہ ڈاکٹر عاشق نے وزیرآباد ٹی ایچ کیو ہسپتال میں نگہبان دسترخوان کی چیکنگ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا

اور عوام کے ساتھ ہی روزہ افطار کیا، کھانے کے معیار کا جائزہ لیا ۔تفصیلات میں بتایا گیا کہ دسترخوان میں 300سے زائد افراد نے باعزت طریقے سے روزہ افطار کیا، فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر کے 92 سحر وافطار پوائنٹس کی بھی چیکنگ کی اور 14کو 2لاکھ29ہزار کے جرمانے عائد کردیئے جبکہ بھاری مقدار میں ایکسپائر و ممنوعہ اشیابھی تلف کردی گئیں. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق رمضان نگہبان دسترخوان میں خوراک کی تیاری سے ترسیل تک کڑی نگرانی کی جارہی ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3شفٹوں میں 24گھنٹے متحرک ہیں، فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ساتھ تمام آفسران فیلڈ آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں، پیور فوڈ ریگولیشنز پر عمل درآمد نہ کرنے والے فوڈ پوائنٹس بند کر دیئے جائیں گے .

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ