صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمانہ غفلت ، مویشی گل گھوٹو کی ویکسی نیشن سے محروم

  • گوجرانوالہ
محکمانہ غفلت ، مویشی گل گھوٹو کی ویکسی نیشن سے محروم

تتلے عالی(نامہ نگار )محکمانہ غفلت کے با عث ہزاروں مویشی گل گھوٹو کی ویکسی نیشن سے محروم ہوگئے ۔

تفصیلات کے مطابق مویشیوں کو گل گھوٹو جیسی مرض سے محفوظ رکھنے کیلئے حکومتی ہدایت پر لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ کی تشکیل دی گئی ٹیمیں گوجرانوالہ سمیت ڈویژن بھر میں ویکسی نیشن مہم چلارہی ہیں،یونین کونسل کی سطح پر بنائی گئی ٹیموں کو دیہات،قصبوں،حویلیوں،ڈیروں پر ڈور ٹو ڈور جا کر مویشیوں کو ویکسی نیشن کی ہدایت کی گئی ہے لیکن لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ کی مبینہ غفلت ولاپروا ئی کی وجہ سے تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں کے مویشی مہم سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں،مویشی پال افراد شہباز احمد بھٹی،شبیر احمد نمبردار،امتیاز احمد چودھری ،شفقت رانجھا ودیگر کا کہنا تھا کہ مویشیوں کو موسمی بیماریوں سے بچاؤکیلئے چلائی گئی تمام مہم میں تتلے عالی کو شامل نہ کرنا نا انصافی ہے ۔انہوں نے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی