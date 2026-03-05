صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر فردوس عاشق کی وفد کیساتھ ایرانی سفیر سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
ڈاکٹر فردوس عاشق کی وفد کیساتھ ایرانی سفیر سے ملاقات

سپریم لیڈر آیت اﷲ علی خامنہ ای کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار، خدمات کو سراہاعظیم رہنما کی دینی، سیاسی انقلابی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی:سابق وفاقی وزیر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان مختلف مکاتبِ فکر کے نمائندوں پر مشتمل وفد کی قیادت کرتے ہوئے سفارت خانہ ایران پہنچیں جہاں انہوں نے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی، اس موقع پر سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اﷲ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی رحلت عالمِ اسلام کیلئے ناقابلِ تلافی نقصان ہے ، عظیم رہنما کی دینی، سیاسی انقلابی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں ایران میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر ہر پاکستانی کا دل رنجیدہ ہے اور پوری قوم ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ۔ انہوں نے ایرانی عوام کی سلامتی، استحکام اور معرکہ حق و باطل میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ وفد میں بزنس کمیونٹی سول سوسائٹی کے نمائندگان بھی شامل تھے جنہوں نے آیت اﷲ سید علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایرانی قوم ، حکومت کو کفر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے پر سلام پیش کیا اور یکجہتی کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

ایم ڈی اے کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی

وہاڑی میں مردہ گوشت فروخت کرنے والے گرفتار

شہری کی فصل برباد کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی