صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹائر پھٹنے سے کار دوسر ی گاڑیوں سے ٹکرا گئی‘ 2جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹائر پھٹنے سے کار دوسر ی گاڑیوں سے ٹکرا گئی‘ 2جاں بحق

شیرازخالد اور رمیض موقع پر ہی دم توڑ گئے ، وین سوار شدید زخمی ، ہسپتال منتقل

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )جی ٹی روڈ پر ٹائرپھٹنے سے بے قابو کار دوسری سڑک پر جاکردوگاڑیوں سے ٹکراگئی،2افرادجاں بحق،ایک زخمی ہو گیا ۔ تفصیل کے مطابق کارمیں سوار شیرازخالد اور رمیض لالہ موسیٰ سے چکوڑی شیرغازی جارہے تھے کہ جی ٹی روڈ پر عبداﷲ کنڈاکے سامنے ٹائر برسٹ ہونے سے کاربے قابوہوکر ڈیوائیڈر لائن کو کراس کرتے ہوئے سوزوکی وین اورایک بی آروی کارسے ٹکراگئی جس کے نتیجے میں شیرازخالداور رمیض سرمیں شدید چوٹیں لگنے سے جاں بحق ہوگئے جبکہ سوزوکی وین میں سوارسعدنصیر سکنہ سرائے عالمگیر بھی زخمی ہواجسے ریسکیواداروں نے ہسپتال شفٹ کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو