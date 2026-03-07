صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساجد نقوی کی اپیل پر رہبر معظم کی شہادت پر ملک گیر احتجاج

  • گوجرانوالہ
ساجد نقوی کی اپیل پر رہبر معظم کی شہادت پر ملک گیر احتجاج

شہدا کامقدس خون صہیون و سامراج کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگا:مقررین

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد نقوی کی اپیل پر وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں پنجاب ، سندھ ، خیبر پختونخوا، بلوچستان ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شیعہ علما کونسل پاکستان ، جے ایس او اور دیگر مختلف مذہبی تنظیموں نے ایران پر امریکی و اسرائیلی جارحیت کیخلاف رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہ ای سمیت اہم شخصیات کی شہادت اور برادر اسلامی ملک کی عوام کیساتھ اظہار یکجہتی و خطے میں کشیدگی کیخلاف ملک گیراحتجاج کیاگیا۔ اجتماعات جمعہ میں آئمہ و خطبا نے نہ صرف خطے کی تازہ ترین صورتحال پر عوام کو آگاہ کیا بلکہ مذمتی قراردادیں منظوراور صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں امریکہ اسرائیل مخالف بینرز ،پلے کارڈز، پرچم اور رہبر معظم شہید سید علی خامنہ ای کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مقررین نے کہا کہ شہدا کامقدس خون صہیون و سامراج کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو