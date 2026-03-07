صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائس چیئرپرسن سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا دورہ گو جرانوالہ

  • گوجرانوالہ
وائس چیئرپرسن سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا دورہ گو جرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر نے وائس چیئرپرسن کو کیمپ سائٹ کے انتظامات پر بریفنگ دی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا منظور وٹو نے ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل گوجرانوالہ سٹی میں ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام قائم تحصیل کیمپ سائٹ کا خصوصی دورہ کیا، جہاں انہوں نے وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف نگہبان کارڈ کے ذریعے رقم کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر گوجرانوالہ سٹی اقرا مبین گوندل نے وائس چیئرپرسن کا استقبال کیا اور کیمپ سائٹ کے انتظامات اور مستحقین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔اسسٹنٹ کمشنر سٹی ، اقراء مبین گوندل نے وائس چیئرپرسن کو آگاہ کیا کہ اب تک تقریباً 22,000 وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نگہبان کارڈ ضلعی انتظامیہ کو موصول ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً 19,000 نگہبان کارڈ مستحق افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔دورے کے دوران ،وائس چیئرپرسن نے کیمپ سائٹ پر فراہم کی جانے والی سہولیات کا براہِ راست جائزہ لیا اور خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرپرسن نے کیمپ سائٹ پر موجود سہولت کاؤنٹرز، رہنمائی ڈیسک، انتظارگاہوں اور وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نگہبان کارڈ کے ذریعے رقوم کی شفاف منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا اور اس عمل کو مزید منظم بنانے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو