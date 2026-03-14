سیالکوٹ:حراست سے فرار ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:حراست سے فرار ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

پولیس نے ویروالا پل کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار افراد کو روکا تو فائرنگ کر دی مہران اکرم ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ، مختلف تھانوں میں 12مقدمات تھے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ ستراہ کے علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلہ، مراد پور پولیس کی حراست سے ساتھیوں کی مدد سے فرار ہونے والا ملزم ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر انجام کو پہنچ گیا۔تھانہ ستراہ کے علاقہ ویروالا پل کے قریب ایس ایچ او انسپکٹر اکرم شہباز نے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ دو موٹرسائیکلوں پر سوار چار ملزم دکھائی دئیے جنہوں نے پولیس گاڑی اور ناکہ کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش میں فائرنگ شروع کر دی، پولیس ٹیم نے فائرنگ سے خود کو محفوظ رکھنے کیلئے درختوں کی اوٹ لی اسی دوران ایس ایچ او اکرم شہباز نے ملزموں کو ہتھیار ڈالنے کا کہا جو مسلسل فائرنگ کرتے رہے وائرلیس پر اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں اور ملزموں کا گھیراؤ کرنا شروع کیا لیکن ملزم فائرنگ کرتے فرار ہوئے فائرنگ رکنے پر پولیس کو ایک ملزم کی لاش دکھائی دی جو ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا ،ہلاک ملزم کے قریب سرکاری رائفل گری ہوئی تھی ، تحقیق پر معلوم ہوا کہ ہلاک ملزم گزشتہ رات تھانہ مراد پور کے علاقہ سے ساتھیوں کی مدد سے حراست سے فرار ہوا تھا، ہلاک ملزم کی شناخت مہران اکرم کے نام سے ہوئی جس پر تھانہ رعیہ خاص نارووال ،تھانہ سمبڑیال ،تھانہ مراد پور اور تھانہ ستراہ میں 12سنگین مقدمات درج ہیں ،ستراہ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ہسپتال منتقل کر دی۔ 

مزید پڑہیئے

لاہور

ای چالان کے نام پر فراڈ، سیف سٹی کی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت

الیکٹرک بسوں کیلئے چارجنگ سٹیشنز کی کمی سے مشکلات

حنیف عباسی کی تین ٹرینیں اپ گریڈ کرنیکی ہدایت

سرکاری اراضی پر گھروں کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت

یوای ٹی ہاسٹل میں واقعہ ، ہاسٹل وارڈن نے استعفیٰ دیدیا

وزیر لیبر کا پیسی ڈائریکٹوریٹ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ