صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :صفائی ، صحت سے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :صفائی ، صحت سے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایمرجنسی، لیبر روم اور ان ڈور وارڈز 24گھنٹے فعال رہیں گے

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر ، نمائندہ دنیا ) عیدالاضحیٰ پرصفائی، صحت اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منسوخ ،مختلف اداروں کے افسر وں و ملازمین کے ڈیوٹی روسٹر جاری کر د ئیے گئے ۔اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت عید انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں میونسپل کمیٹی، ٹی ایچ کیو ہسپتال، ریسکیو 1122، لائیوسٹاک، ریونیو، سیکرٹری یونین کونسلز اور ستھرا پنجاب پروگرام کے افسر وں نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اور باقیات فوری طور پر شہر سے باہر منتقل کرنے کیلئے خصوصی پلان کے تحت ٹرالیاں، چاند گاڑیاں اور دیگر مشینری متحرک رکھی جائے گی۔

جبکہ گلی محلوں سے آلائشیں مقررہ پوائنٹس تک پہنچانے کیلئے سینٹری ورکرز ہتھ ریڑھیوں کے ذریعے خدمات سرانجام دیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایمرجنسی، لیبر روم اور ان ڈور وارڈز 24گھنٹے فعال رہیں گے جبکہ واٹر سپلائی کی بلا تعطل فراہمی اور سڑکوں کی روزانہ صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تحصیل منیجر امیر حمزہ نے بتایا کہ سی ای او عبدالرزاق ڈوگر کی زیر نگرانی تحصیل نوشہرہ ورکاں کی 24 یونین کونسلوں اور شہر کے پانچ سیکٹرز میں صفائی کے عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے 11 ایف ایم اوز اور 39 سپروائزرز تعینات کر دیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے فرائض سرانجام دیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بیشتر پمپوں پر ملاوٹ شدہ پٹرول اور ڈیزل کھلے عام فروخت انتظامیہ خاموش

کمشنر کامویشی سیل پوائنٹس قرطبہ ٹاؤن اور ٹااہلی چوک کادورہ

ڈپٹی کمشنر کامنگور کے مقام پر قائم مویشی منڈی کا دورہ

شاہ پور صدر میں عید صفائی آپریشن کے لیے 17 کیمپ لگائے گئے

عیدالاضحیٰ 2026 کا سکیورٹی پلان ،سیکیورٹی انتظامات مکمل

پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کامیں مختلف فوڈ بزنس کے معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس