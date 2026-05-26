صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، اتاترک ایونیو کشادگی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد، اتاترک ایونیو کشادگی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا

شاہراہ کو 24سے 52فٹ کر دیا،ٹریفک روانی میں بہتری آ ئیگی ، طلال چودھری

اسلام آباد(دنیا نیوز) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد اتاترک ایونیو کشادگی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ جدید محفوظ اور سرسبز اسلام آباد کی طرف گامزن ہے ۔اُنہوں نے کہا کہ اتاترک ایونیو کو 24 فٹ سے بڑھا کر 52 فٹ کشادہ کر دیا گیاہے ، منصوبے سے ٹریفک روانی میں نمایاں بہتری آئی گی، منصوبے کی تکمیل میں تمام درختوں کومحفوظ رکھا گیاہے ، اتاترک ایونیو منصوبے میں جدید لائٹنگ، نکاسی آب، واک ویز اور حفاظتی انتظامات شامل ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیات کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں : دودھ ، گھی ، سبزی ، پھل مہنگے

علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

مذہبی ہم آ ہنگی کی فضا برقرار رکھنا مشترکہ ذمہ داری :کمشنر

آلائشوں کو ٹھکانے لگانے‘صفائی کا جامع پلان تیار

وزیرآباد :جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی پراجیکٹ فعال

علی پورچٹھہ:عید پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس