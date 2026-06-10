صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش طالبات نے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی پر مہارت دکھا ئی

ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی کے زیر اہتمام \\\"ٹیک ایکسپو 2026\\\" کا انعقاد جناح ہال، کچہری کیمپس میں کیا گیا، جس میں طالبات کے تیار کردہ جدید، تحقیقی اور تخلیقی نوعیت کے فائنل ایئر پراجیکٹس کی نمائش کی گئی۔ایکسپو میں مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشل انٹیلی جنس)، سائبر سکیورٹی، ویب و موبائل ڈویلپمنٹ، ڈیٹا سائنس اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز سے متعلق منصوبے پیش کئے گئے ، جنہیں شرکاء نے سراہا۔ ترجمان یونیورسٹی کے مطابق تقریب کا مقصد طالبات کی فنی صلاحیتوں، تحقیقی رجحانات اور عملی مہارتوں کو اجاگر کرنا تھا۔تقریب کی مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سیدہ شاہدہ بتول تھیں، جبکہ رجسٹرار ڈاکٹر دیبا، چیئرپرسن شعبہ کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر خدیجہ کنول، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ڈاکٹر خدیجہ کنول نے کہا کہ جدید دور میں ٹیکنالوجی ترقی اور معاشی استحکام کی بنیاد بن چکی ہے اور یونیورسٹی طالبات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم و تربیت فراہم کر رہی ہے ۔وائس چانسلر ڈاکٹر سیدہ شاہدہ بتول نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور طالبات کے منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کا ٹیکنالوجی کے میدان میں کردار انتہائی اہم ہے۔ اور ایسی سرگرمیاں طالبات میں خوداعتمادی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر