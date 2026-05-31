صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین کی بخشش کیلئے دعائیں کرنا انبیا کرام کی سنت :علما

  • گوجرانوالہ
والدین کی بخشش کیلئے دعائیں کرنا انبیا کرام کی سنت :علما

والدین راضی ہو ں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتا ہے :پروفیسر شبیر ،قاری امین

راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)مرحوم والدین اور عزیزواقارب کیلئے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنا انبیا کرام کی سنت ہے تمام انبیا کرام معصوم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے اور ماں باپ کیلئے بخشش کی دعائیں کرنا حضرت ابراہیم ؑ اور دیگر انبیا کرام کی سنت ہے ، اﷲ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین کا ملنا اور ان کی خدمت کرنا بھی ہے جس اولاد کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں اﷲ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اگر کسی بدنصیب کے والدین ناراض ہونگے تو اﷲ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا کیوں کہ والدین کی رضا میں ہی اﷲ کی رضا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار راہوالی کے معروف سماجی خاندان چہل برادران کے ڈیرہ پر حاجی اشرف چہل (جاپان) محمد عباس چہل سابق چیئرمین یونین کونسل شرقی راہوالی کی بھاوج ،محمد اکرم چہل کی اہلیہ ظہیر اشرف چہل کی چچی کی روح کے ایصال ثواب کیلئے قل شریف کی محفل اور ان کے والد الحاج ہدایت اﷲ چہل مرحوم کی برسی کے موقع پر تقریب سے جامعہ چشتیہ کے مہتم اعلیٰ پروفیسر شبیر حسین چشتی ، قاری امین چشتی نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل