صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:نوجوان کی قبر کشائی ٹیموں نے شواہد جمع کر لئے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:نوجوان کی قبر کشائی ٹیموں نے شواہد جمع کر لئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ کوٹلی سید امیر کے علاقے میں نوجوان علی حسن کی موت کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ عدالتی احکامات پر مقتول کی قبر کشائی کی گئی۔

تھانہ کوٹلی سید امیر کے علاقہ گجرال میں چند دن قبل وفات پانے والے نوجوان کی قبر کشائی کی گئی جس کے دوران فرانزک اور میڈیکل ٹیموں نے ضروری شواہد اکٹھے کیے ۔ذرائع کے مطابق قبر کشائی کا عمل مجسٹریٹ اور متعلقہ حکام کی نگرانی میں مکمل کیا گیا جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم اور مزید قانونی کارروائی کیلئے تحویل میں لے لیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل نہ کرنیوالے ٹھیکیداروں اور افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ

ویلفیئر ہسپتال کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری

طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے

تھیلسیمیا کے بچوں کو دیا جانے والا خون زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ،متین احمد قریشی

محرم میں قانون نافذ کرنیوالے ادارے الرٹ رہیں گے ،کمشنر

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سرگودھا کے چیئرمین اسکواڈ کا ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین امتحانی مرکز کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن