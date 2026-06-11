صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :کم پیمائش کی شکایات پر کارروائی ، پٹرول پمپ سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات :کم پیمائش کی شکایات پر کارروائی ، پٹرول پمپ سیل

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز رشیدہ بتول کی ہدایت پر کنجاہ، ڈھکرانوالی اور گردونواح کے علاقوں میں متعدد پٹر ول پمپس کا معائنہ کیا گیا۔

معائنے کے دوران پیمائش کے معیار پر پورا اترنے والے پیٹرول پمپس کی کارکردگی کو سراہا گیا جبکہ کم پیمائش کی شکایات درست ثابت ہونے پر 6نوزلز کو سیل کر دیا گیا۔مزید برآں متعلقہ پمپ مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے چالان عدالت بھجوا د ئیے گئے تاکہ صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز رشیدہ بتول نے کہا کہ عوام کو مکمل مقدار میں پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے انسپکشنز کا سلسلہ جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نمل میں ریاضی کے حالیہ رجحانات پر قومی کانفرنس کا انعقاد

اسلام آباد صحت سہولت پروگرام دوبارہ شروع کردیا:مصطفی کمال

محرم الحرام ،راولپنڈی میں 312افراد فورتھ شیڈول میں شامل

چیئرمین سینیٹ کا پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ،مری حادثہ پر افسوس کا اظہار

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچری شہر یو ں کی درخواستوں پر احکا ما ت جا ری

آئیسکو کا آج کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن