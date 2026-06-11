وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع سے صدر گجرات چیمبر کی ملاقات
کاروباری افرادکے جائز مطالبات اور تجاویز بجٹ میں زیر غور لانے کی یقین دہانی
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف کامرس احمد حسن مٹو نے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمن سے ملاقات کی، میٹنگ کا انعقاد لاہور میں آئندہ صوبائی بجٹ کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا۔ ملاقات کے دوران صدر چیمبر احمد حسن نے گجرات کے کاروباری اور صنعتی شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف اہم تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تحت خدمات پر عائد سیلز ٹیکس کی شرح میں کمی، خدمات پر دوہرے ٹیکسوں کے خاتمے، گجرات کی برآمدی صنعتوں کیلئے کامن فیسلٹی سینٹرز کی بحالی، گجرات میں بزنس سہولت سینٹر کے قیام، بین الصوبائی گندم تجارت پر عائد پابندی کے خاتمے اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے تحت گجرات چیمبر کی تجاویز کی منظوری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ گجرات میں سمال انڈسٹریل اسٹیٹ فیز ٹو کی اشد ضرورت ہے اور اس اسٹیٹ کے قیام کیلئے صوبائی بجٹ میں فنڈز مختص کئے جائیں اور اس پراجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے ،انہوں نے تجویز پیش کی کہ انفورسمنٹ محکموں کے طریقہ کار میں چیمبرز آف کامرس سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے ، صوبائی وزیر خزانہ نے صدر گجرات چیمبر کی تجاویز کو غور سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ کاروباری برادری کے جائز مطالبات اور تجاویز کو آئندہ صوبائی بجٹ اور پالیسی سازی کے عمل میں زیر غور لایا جائے گا۔