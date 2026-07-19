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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
وزیراعلیٰ جی بی کی گورنر سٹیٹ بینک سے خصوصی مالیاتی سہولیات کی درخواست
پاک چین فارماسیوٹیکل کانفرنس، 850 ملین ڈالر کے معاہدے طے
بحری اصلاحات سے کراچی پورٹ کی کارکردگی،تجارتی استعداد بہتر
فضل الرحمن کا شہدا سے متعلق بیان افسوسناک:گورنر پختونخوا
پاک فوج اور بلوچ عوام ہر سازش ناکام بنائیں گے : سرفراز بگٹی
عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے :چیئرمین سینیٹ
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ایرانی فوج کے کویت میں دو امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے، اسلحہ ڈپو، ریڈارز تباہ
اردن میں 2 فوجی ہلاک، درجنوں زخمی، کئی ہیلی کاپٹروں کو نقصان پہنچا: امریکی اخبار
جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے: صدر، وزیراعظم
امریکا کے مسلسل آٹھویں رات ایران پر حملے، آبنائے ہرمز کے قریبی شہروں میں دھماکے
ٹرمپ کے دستخط بے معنی، امریکا کو ناقابلِ فراموش سبق سکھایا جائے گا: خامنہ ای
آج کے کالمز
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
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