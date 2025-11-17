صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

  • اسلام آباد
ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

مری(نمائندہ دنیا)سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر ریسکیو 1122 مری کے زیر اہتمام روڈ ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا۔۔۔

اس موقع پر سیمینار کا انعقادبھی کیاگیامہم ریسکیو 1122 مری موٹر وے پولیس سٹی ٹریفک پولیس اور سول سوسائٹی کے تعاون سے ریسکیو سٹیشنزتعلیمی اداروں سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر روڈ سیفٹی آگاہی مہم اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر روڈ سیفٹی سے متعلق اہم پیغامات درج تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر