صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر اقبال چودھری کو شہید حکیم محمد سعید ہائی اچیومنٹ ایوارڈعطا

  • اسلام آباد
ڈاکٹر اقبال چودھری کو شہید حکیم محمد سعید ہائی اچیومنٹ ایوارڈعطا

اسلام آباد(نامہ نگار)او آئی سی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کو تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ہمدرد شہید حکیم محمد سعید ہائی اچیومنٹ ایوارڈ 2025 دیا گیا۔

او آئی سی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کو تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ہمدرد شہید حکیم محمد سعید ہائی اچیومنٹ ایوارڈ 2025 دیا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی۔ جہاں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور چیئرپرسن ہمدرد پاکستان سعدیہ راشد نے انہیں یہ اعزاز پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر