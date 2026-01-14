صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریضوں میں اضافہ ،نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، وزیر صحت

  • اسلام آباد
مریضوں میں اضافہ ،نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، وزیر صحت

عوام کا ریلہ ہسپتالوں میں آ اور جارہا ہے ،مہنگے ہسپتالوں میں بھی چار چار گھنٹے رش پوری دنیا سے پولیو ختم ہوگیا لیکن پاکستان اور افغانستا ن میں ختم نہ ہوا ، مصطفی کمال

اسلام آباد(نیوز رپورٹر ) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے کہا ہے کہ ہمارا نظام مریضوں کی فیکٹری بن گیا ہے ، عوام کا ریلہ ہسپتالوں میں آرہا ہے اور واپس جارہا ہے ،ملک کے کسی مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں بھی چارچار گھنٹے ہجوم رہتا ہے ،ہسپتال بناتے جارہے ہیں،وہ کم پڑ رہے ہیں ، صورتحال یہ رہی تو یہ نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، ہم اس تباہی کو نہیں روک سکتے ہیں، کورونا میں جن ممالک مین معیشت ڈوبی ابھی تک نہیں سنبھل پائے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے گاوی کی جانب سے پاکستان کو ایمبولینس گاڑیاں حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، وفاقی وزیر نے کہا کہ بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگانا بھی ہیلتھ کئیر میں آتا ہے ،حکومت پاکستان 13 ٹیکے مفت فراہم کررہی ہے ، پوری دنیا سے پولیو ختم ہوگیا مگر آج بھی افغانستان اور پاکستان میں پولیو موجود ہے ،عالمی پارٹنر کی طرف سے تعاون پر ہم عالمی ادارہ صحت،گاوی جیسے اداروں کے مشکور ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں تعمیراتی کاموں کا افتتاح

طسٹی اور صدر تحصیل کے دفاتر میں صفائی نہ ہونے پر ڈی سی کا اظہار برہمی

نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ میں ونٹر فلاور فیملی فیسٹیول کا انعقاد

علی پورچٹھہ:شہریوں کی جانب سے تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کیلئے خون کا عطیہ

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد:نو منتخب صدر و سیکرٹری بار کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر