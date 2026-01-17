صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانوں کو جدید اور عوام دوست مراکز میں تبدیل کیا جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں،متحرک گروہوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت سیف سٹی اسلام آباد اور سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوئے ،آئی جی نے تھانہ جات کی جدید تقاضوں کے مطابق تعمیرِ نو، اپ گریڈیشن، شہریوں کے لیے سہولیات کی بہتری، انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور جدید سکیورٹی آلات کی تنصیب کے جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ تھانوں کو جدید اور عوام دوست مراکز میں تبدیل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور بروقت پولیس سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے تمام افسران کو جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور متحرک گروہوں کے خلاف خصوصی اور مؤثر آپریشنز تیز کرنے ، شہریوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے ، کمیونٹی پولسنگ کے فروغ، پٹرولنگ سسٹم کی مؤثر اور منظم منصوبہ بندی، اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے فوری ردعمل ٹیموں کی تشکیل کے احکامات بھی جاری کئے ۔ 

 

