نسٹ کے زیر اہتمام سروسز اکیڈمی کے تربیتی افسروں کیلئے ایگزیکٹو پروگرام کا آغاز

  • اسلام آباد
نسٹ کے زیر اہتمام سروسز اکیڈمی کے تربیتی افسروں کیلئے ایگزیکٹو پروگرام کا آغاز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (نسٹ) کے جناح سکول آف پبلک پالیسی اینڈ لیڈرشپ کے زیرِاہتمام اقبال ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ سینٹر نے۔۔۔

 سول سروسز اکیڈمی کے 53ویں مشترکہ تربیتی پروگرام کے 136 زیر تربیت افسران کے لیے دو روزہ ایگزیکٹو پروگرام کا آغاز کر دیا۔\"اکیسویں صدی میں ڈیجیٹل دور کے لیے قیادت کی تیاری\" کے عنوان سے منعقدہ پروگرام کی افتتاحی تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل (ر) زبیر محمود حیات اور ریکٹر نسٹ ڈاکٹر زاہد لطیف نے شرکت کی۔

