شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،آئی جی

شہرکے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائیگی ،خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے آپریشنز اور انویسٹی گیشن کے حوالے سے اجلاس ہوا ، آئی جی کو امن وعامہ کے سلسلہ میں اٹھائے گئے سکیورٹی اقدامات کے بارے میں بریف کیا، آئی جی نے اسلام آباد پولیس کے شہریوں کی سہولت کیلئے کئے گئے اقدامات، کمیونٹی پولیسنگ کے انیشییٹوز اور تھانہ جات میں شہریوں کیلئے بہترین سروسز کے حوالے سے مشاورت کی ، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کسی بھی عناصر کو شہرکے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور شہریوں کی جان و مال اور نجی وسرکاری املاک کے تحفظ کے لئے تمام تر ضروری اقدامات بروئے کار لائے گی، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

