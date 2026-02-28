صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کیلئے 108.685ملین کی منظوری

  • اسلام آباد
سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کیلئے 108.685ملین کی منظوری

آؤٹ سورس سیکٹرز میں خدمات انجام دینے والے سینیٹری سٹاف کو ادائیگی کی جائیگی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور سینیٹری ورکرز کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کیلئے سی ڈی اے نے مالی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے مالی سال 2025-26کے دوران صفائی عملے کی تنخواہوں اور اعزازیہ کی مد میں 108.685ملین روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دی ہے۔ یہ فنڈز سابق کنٹریکٹر کے تحت آؤٹ سورس سیکٹرز میں خدمات انجام دینے والے سینیٹری سٹاف کو ادا کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم اور مسیحی ملازمین کو عیدالفطر اور ایسٹر 2026کے موقع پر فی کس 5ہزار روپے اعزازیہ بھی دیا جائے گا، جسے ملازمین کیلئے خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ادائیگیاں مکمل شفافیت کے ساتھ کی جائیں گی اور آئندہ تمام تنخواہیں بینکنگ چینل کے ذریعے منتقل ہوں گی۔ پری آڈٹ اور دیگر مالی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی سے بچا جاسکے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گرانفروشی کیخلاف گرینڈ آپریشن، لاکھوں روپے جرمانہ

پولیس کا چھاپہ،بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار

ذیشان ڈھڈی قتل کیس ،پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج

سرائے سدھو ، شہری گن پوائنٹ پر لٹ گیا

زیادتی و قتل کیس ،ملزم کو دو مرتبہ عمر قید ،8لاکھ جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان