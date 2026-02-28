صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غوری ٹائون فیز7،غیر منظور شدہ عمارتیں 15روز میں گرانے کا حکم

  • اسلام آباد
غوری ٹائون فیز7،غیر منظور شدہ عمارتیں 15روز میں گرانے کا حکم

تعمیرات خود نہ گرائی گئیں تو سی ڈی اے پولیس فورس کے ذریعے آپریشن ہوگا،سرکلر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے نے اسلام آباد ہائی وے پر واقع غوری ٹاؤن فیز 7کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے غیرقانونی تعمیرات فوری طور پر روکنے اور تمام غیرمنظور شدہ عمارتیں 15دن کے اندر گرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پلاننگ ونگ کے مطابق مذکورہ ہاؤسنگ سکیم کی تعمیرات سی ڈی اے آرڈیننس 1960، آئی سی ٹی زوننگ ریگولیشن 1992اور بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جس کے باعث فوری کارروائی ناگزیر ہو گئی ہے۔ سرکلر میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر 15دن کی مقررہ مدت میں غیرقانونی تعمیرات خود نہ گرائی گئیں تو سی ڈی اے پولیس فورس کے ذریعے زبردستی آپریشن کیا جائے گا اور تمام اخراجات متعلقہ ذمہ داران سے وصول کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ، ایس ایس پی اسلام آباد، ڈی جی بی اینڈ ایچ سی اور ڈی جی انفورسمنٹ کو فوری عملدرآمد کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں، ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں غیرقانونی تعمیرات کی رجسٹریاں اور انتقالِ اراضی بھی روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس غیرقانونی سکیم میں کوئی بھی خرید و فروخت یا رجسٹری نہیں ہو سکے گی۔

 

