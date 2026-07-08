صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرچ آپریشنز ،9مشکوک افراد ،15موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
سرچ آپریشنز ،9مشکوک افراد ،15موٹر سائیکل تھانے بند

406افراد، 191گھروں، 23ہوٹلوں ،190موٹر سائیکلوں ، 81 گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومینگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومینگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 406افراد، 191 گھروں، 23 ہوٹلوں، 78دکانیں ،190 موٹر سائیکلوں اور 81 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے نو مشکوک افراد اور 15موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شہر کے 2 لاکھ گھرانے گیس کی سہولت سے محروم

بچوں میں ایچ آئی وی کا معاملہ، دو ڈاکٹرز معطل، 37 ملازمین کو شوکاز نوٹس

وفاقی وزیر خزانہ سے بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات

امن دشمنوں کیلئے یہاں کوئی جگہ نہیں،وزیرداخلہ سندھ

قابل رہائش شہروں میں کراچی کی تنزلی تشویشناک ،سیف الدین

جھڈو:کمشنر وڈپٹی کمشنر کا آبی گزرگاہوں کا دورہ، بہاؤ کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر