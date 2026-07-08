صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں کو رواں مالی سال میں مزید تیز کرنیکافیصلہ

  • لاہور
ترقیاتی کاموں کو رواں مالی سال میں مزید تیز کرنیکافیصلہ

ایل ڈی اے سٹی میں جلد نئے بلاکس کا پوزیشن بھی دیا جائے گا:ڈی جی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا ہے کہ ایل ڈی اے سٹی سٹرکچر پلان روڈ کا مجموعی طور پر 65فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے ۔ایل ڈی اے سٹی میں ترقیاتی کاموں کو رواں مالی سال میں مزید تیز کیا جائے گا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایل ڈی اے سٹی کا دورہ کیااور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی نے بریفنگ دی اور بتایا کہ سٹرکچر پلان روڈ پر انڈر پاس کے تینوں بیرلز پر کام جاری ہے ۔ انڈر پاس کے دو بیرلز پر گررڈرز لانچ کیے جا رہے ہیں جبکہ تیسرے بیرل کی چھت ڈالی جا رہی ہے ۔انڈر پاس کی ایک طرف ریمپ پر اسفالٹ کی پہلی لیئر مکمل، دوسری جانب کام جاری ہے ۔ڈی جی ایل ڈی اے نے انڈر پاس اور سٹرکچر پلان روڈ کے کام تیز کرنے اور ایل ڈی اے سٹی کے مختلف بلاکس میں گھروں کی تعمیر میں شہریوں کو ہر ممکن سہولت دینے کی ہدایت دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اے سی پپلاں کادریاؤں، نہرؤں میں نہانے پر عائد پابند ی پر عملدرآمد یقینی بنانے کے سلسلہ میں پپلاں کا دورہ

ریونیو کورٹ میں اراضی اور ریکارڈِ مال سے متعلق مقدمات کی باقاعدہ سماعت

انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ، ڈی پی او

بچوں کی تعلیم میں اساتذہ اپنا نمایاں کردار ادا کریں،ڈپٹی کمشنر

نائب تحصیلدار ریو نیو سرکل چکڑالہ اور واں بھچراں کو عہدے سے ہٹا دیا

مرغی کے گوشت کی قیمت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر