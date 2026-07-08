صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبر سی ڈی اے نواز ش علی عاصم کے بھائی انتقال کر گئے ،جھنگ میں تدفین

  • اسلام آباد
ممبر سی ڈی اے نواز ش علی عاصم کے بھائی انتقال کر گئے ،جھنگ میں تدفین

اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) سی ڈی اے کے ممبر نوازش علی عاصم کے چھوٹے بھائی نادر مگھیانہ انتقال کر گئے، نماز جنازہ آبائی علاقے جھنگ میں ادا کی گئی۔

نمازہ جنازہ میں اہل خانہ، عزیز و اقارب، سماجی و سیاسی شخصیات اور علاقے کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے دعائیں کیں۔ نوازش علی تدفین اور قل خوانی کے بعد اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں،سی ڈی اے مزدور یونین کے سیکرٹری جنرل چودھری یاسین سمیت سرکاری، سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات نے نوازش علی سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس‘37کیس نمٹا دئیے

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کامونکے کا دورہ ، ادویات کی دستیابی کا جائزہ

بارشیں‘ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ٹیمیں تشکیل

سڑک پر گوبر پھینکنے سے روکنے کیلئے چوکیدار تعیناتی کا حکم

تحصیل ہسپتال میں آنکھوں کے مریضوں کیلئے کیمپ کا انعقاد

ویمن کالج یونیورسٹی سیالکوٹ کی طالبات کیلئے نئی بس فلیٹ میں شامل

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر