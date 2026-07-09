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شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر،فوری حل ترجیح ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر،فوری حل ترجیح ،آئی جی

شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر،فوری حل ترجیح ،آئی جی بھرتی کے عمل کو شفاف بنایا جائے ،کھلی کچہری میں درخواستوں پر فوری احکامات جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوئے ،آئی جی نے اسلام آباد پولیس میں جاری بھرتی کے عمل، اس کی شفافیت، میرٹ، انتظامی امور اور امیدواروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام سینئر افسران کو ہدایت کی کہ بھرتی کے تمام مراحل مکمل شفافیت، میرٹ اور پیشہ ورانہ انداز میں مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں تاکہ ہر امیدوار کو مساوی مواقع میسر آ سکیں۔مزید برآں، آئی جی اسلام آباد نے پولیس کے انتظامی، آپریشنل اور سکیورٹی امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عوامی خدمت کے معیار کو مزید بہتر بنانے ، مختلف شعبوں کے درمیان مؤثر رابطہ و ہم آہنگی کو فروغ دینے اور پیشہ ورانہ کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔بعد ازاں سید علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں \\\\\\\"اوپن ڈور پالیسی کے تحت\\\\\\\"کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کیں،انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر اور فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے ،کسی بھی شہری کو پولیس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے ،میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کے لئے کھلے ہیں ۔

 

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