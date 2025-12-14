صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی ہالز کو تین روز میں اپنی متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت

  • کراچی
شادی ہالز کو تین روز میں اپنی متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت

کمرشلائزیشن کے چالان جمع نہ کرانے والے شادی ہالز کو سیل کر دیا جائے گا، ایس بی سی اے

کراچی (این این آئی) ترجمانسندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے )کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نے میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں کا بھی نوٹس لیا ہے اور شہر بھر میں قائم تمام شادی ہالوں کو تین روز کے اندر اپنے متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت ہے ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مقررہ مدت میں دستاویزات جمع نہ کرانے کی صورت میں متعلقہ شادی ہالوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ترجمان نے مزید بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت شادی ہالوں کو صرف کمرشل مقاصد کے لیے مشروط اجازت دی گئی تھی۔

تاہم متعدد شادی ہالوں کی جانب سے کمرشلائزیشن کے چالان کے ڈی اے سمیت متعلقہ اداروں میں جمع نہیں کرائے گئے ۔ ترجمان کے مطابق جن شادی ہال مالکان نے کمرشلائزیشن کے چالان جمع نہیں کرائے ، انہیں سیل کر دیا جائے گا، جبکہ جن شادی ہالوں کے پاس چالان اور منظوری سے متعلق ضروری دستاویزات موجود نہیں ہوں گی، ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ترجمان ایس بی سی اے نے واضح کیا کہ تین دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد کسی بھی قسم کی کمی، خلاف ورزی یا تاخیر پر بلا تاخیر ایکشن لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل