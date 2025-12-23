ملزمان کی موبائل فون واپسی کی درخواست مسترد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت نے بھارتی خفیہ ادارے کی فنڈنگ اور شہری کے قتل کے مقدمے میں ملزمان کے شناختی کارڈ واپس کرنے کی درخواست منظور تاہم موبائل فون واپسی کی درخواست مسترد کردی۔
کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو بھارتی خفیہ ادارے کی فنڈنگ اور شہری کی قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جیل حکام نے 3 دہشتگردں کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کے موبائل فون واپس کرنے کی درخواست مسترد کردی۔ عدالت نے ملزمان کے شناختی کارڈ واپس کرنے کی درخواست منظورکرلی۔ ملزمان صبغت اللہ، شیراز اور طلعت نے درخواستیں دائرکی تھیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان نے را کے ایما پر پنجاب کالونی میں ایک شخص کو قتل کا تھا۔ ملزمان کو ٹارگٹ اور فنڈنگ بھارتی ادارے نے فراہم کی تھی۔ رینجرز پراسیکیوٹر رانا خالد نے موقف دیا تھا کہ ملزمان کے موبائل فونز کا فارنزک ہونا ہے واپس نہیں کرسکتے ۔ ملزمان کے شاختی کارڈ واپس کرنے پر اعتراض نہیں۔